"Kredi talebini panik yapan firmalar artırıyor"

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, "Panik yapan bazı işletmeler ticari ilişkilerinde alacak vadelerini kısaltıyor; bu durum bankalara olan kredi talebini artırıyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, panik yapan bazı işletmelerimizin kendi aralarındaki ticari ilişkilerinde sınırlamalara gittiklerini ve alacak vadelerini kısalttıklarını belirterek, bu durumun da bankalara olan kredi talebini arttırdığını söyledi.

Gaziantep'te bir toplantıda yaptığı konuşmanın yer aldığı TBB açıklamasında Aydın, "Amacımız üretimi, yatırımı, ihracatı, ticareti, istihdamı, kısaca büyümeyi finanse etmeye devam ederek varlık değerlerini korumaktır. Öte yandan, panik yapan bazı işletmelerimizin kendi aralarındaki ticari ilişkilerinde sınırlamalara gittiklerini, alacak vadelerini kısalttıklarını, ek teminat istediklerini, müşteri çeklerini kabul etmediklerini görüyoruz ve duyuyoruz. Bu durum da bankalara olan kredi talebini doğal olarak arttırıyor" dedi.

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Aydın, bankaların borçlarını ödemeye niyetli müşterilerine, ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesi için destek olmaya çaba gösterdiğini belirtti.

Aydın ayrıca, "Bankalar karşılıklı iyi niyet ve özveriyle kredi kanallarını açık tutmaya, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlamaya azami gayret ediyorlar" dedi.