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50 dünya devi İstanbul'da buluştu

21.09.2018 - 15:18
50 dünya devi İstanbul'da buluştu

İstanbul'da gerçekleşen IREPAS toplantısında çelik üreticileri, korumacılığın bir pazarlık konusu haline geldiğine dikkati çekerek, ABD yerine yeni pazarlar bulunabileceğini vurguladı.

İstanbul'da gerçekleşen SteelOrbis ve Uluslararası Uzun Çelik İhracatçıları ve Üreticileri Birliği (IREPAS) toplantısında çelik üreticileri, korumacılığın bir pazarlık konusu haline geldiğine dikkati çekerek, ABD yerine yeni pazarlar bulunabileceğini belirtti.

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, 22 ülkeden, 50 ayrı çelik üreticisinin katılımıyla toplamda 500'ün üzerinde kişinin yer aldığı konferansın ev sahipliğini ise IREPAS'ın Türk Başkanı Murat Cebecioğlu yürüttü.

Çelik sektörünü bir araya getiren en büyük organizasyonlardan biri olan SteelOrbis 2018 Güz Konferansı & 79. IREPAS toplantısı, 16-18 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşti.

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Konferansa katılım sağlayan ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Asıl sorunumuz korumacılık. Bu konu artık pazarlık kozu haline geldi. ABD'nin yerine yeni pazarlar bulma konusunda oldukça esneğiz ancak üreticilerimizde korumacılık önlemlerinde artış olabileceği endişesi hakim." ifadelerini kullandı.

Aslan, söz konusu önlemlerin yürürlüğe girmesinin ardından fiyatlarda görülen artış ve ABD'li üreticilerin daha fazla kâr açıklayacağı beklentisine ilişkin olarak, ABD'nin ticaret politikasına ABD'li üreticilerin yön verdiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN İHRACAT PAZARLARINDA SADECE ABD YOK"

Adnan Aslan, ABD'nin, yerli kapasitesi yeterli olmadığı için inşaat çeliği ithalatına devam etmek zorunda olduğunu belirterek, İspanya ve Portekiz gibi birçok ülkenin ABD pazarındaki payını artırmak istediğini, Bulgaristan'ın bile ABD’ye inşaat çeliği satmaya başladığını kaydetti.

ABD piyasasının Türkiye’ye kapanmasının ardından uzun ürünlerde Yemen'in, Türkiye'nin bir numaralı ihracat pazarı haline geldiğini vurgulayan Aslan, "Türkiye yerel inşaat çeliği piyasası iyi bir yapılandırmaya sahip. Bu yüzden ABD’nin yokluğunun Türkiye’nin üretim seviyeleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak. Tek ihracat pazarımız ABD değil. Türkiye’nin ihracat pazarları arasında Uzak Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri dâhil birçok ülke bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DİNAMİKLERİ ÇELİĞE KIYASLA DAHA ETKİLİ OLACAK"

SteelOrbis 2018 Güz Konferansı & 79. IREPAS toplantısında konuşma yapan ABD merkezli Arent Fox firmasından avukat Matthew M. Nolan, ABD'nin, ithal otomobil ve otomobil parçalarına yönelik başlattığı Section 232 soruşturmasının; ilgili sektörün, çeliğe kıyasla ABD ekonomisinde daha fazla payı olması sebebiyle dinamikleri değiştirdiğini aktardı. 
Nolan, büyük ABD’li otomobil şirketlerinin bile, otomobillerin tamamen ABD üretimi olmamasından dolayı soruşturmaya karşı olduğunu vurguladı.

Yedek parçaların dünyanın her yerinden geldiğini, bu sebeple söz konusu soruşturmanın çok fazla lobi faaliyetine neden olacağını belirten Nolan, bununla baş etmenin de zor olacağını kaydetti.


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