Kredi kartı faizleri düştü | Ekonomi Haberleri

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı yüzde 2.40’tan yüzde 2’ye, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.68’e düşürüldü.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’ye yaptığı açıklamaya göre Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2’den yüzde 1.60’a, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60’tan yüzde 1.28’e çekildi.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu