Kredi kartı faizleri düştü | Ekonomi Haberleri

Kredi kartı faizleri düştü
Merkez Bankası’nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’ye yaptığı açıklamaya göre Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2’den yüzde 1.60’a, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60’tan yüzde 1.28’e çekildi.
Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı yüzde 2.40’tan yüzde 2’ye, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.68’e düşürüldü.
Faiz oranları 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.
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