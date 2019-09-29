‹ Önceki Haber Kredi kartı faizleri düştü Kredi kartı faizleri düştü Sonraki Haber › Akıllı telefonlara servet harcandı Akıllı telefonlara servet harcandı

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

29.09.2019 - 14:27
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? | Ekonomi Haberleri

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,90'lık kazançla 105.152,17 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 99.583,14 puanı, en yüksek ise 105.242,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 7,52'lik artışla 124.466,03 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 3,03'lük primle 119.055,87 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,11'lik kazançla 78.683,98 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,11'lik değerle 85.639,52 puana yükseldi.

İTTİFAK HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,09 ile İttifak Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 22,05'lik artışla Adese Alışveriş Ticaret, yüzde 12,36'lık yükselişle de Akbank izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 2,43 ile Konya Çimento oldu. Bu hisseyi yüzde 2,31'lik düşüşle Odaş Elektrik, yüzde 2,22'lik azalışla da TAV Havalimanları takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 546 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 5 milyar 272 milyon lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 953 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 48 milyar 537 milyon lirayla Koç Holding, 43 milyar 386 milyon lirayla Garanti Bankası ve 43 milyar lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,99'luk düşüşle 271,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,95'lik azalışla bin 809 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,17'lik kayıpla 5,6640 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,98'lik düşüşle 6,1930 lira oldu.

Geçen hafta 7,1460 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,14'lük kayıpla 6,9930 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,99 değer kaybederek 5,7180 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,01 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile karma ve değişken fonlar oldu.

 


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.152 Değişim: 0,00% Hacim : 11.474 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.09.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,6722 Değişim: -0,01%
Düşük 5,6602 30.09.2019 Yüksek 5,6776
Açılış: 5,673
6,2087 Değişim: 0,00%
Düşük 6,1938 30.09.2019 Yüksek 6,2132
Açılış: 6,2084
271,76 Değişim: -0,48%
Düşük 271,21 30.09.2019 Yüksek 273,55
Açılış: 273,08
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.