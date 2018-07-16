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Kordsa ABD de artırımına katılacak

16.07.2018 - 09:21
Kordsa ABD de artırımına katılacak

Kordsa ABD'deki bağlı ortaklığının 65 milyon dolar tutarındaki sermaye artırımına katılacak.

Kordsa ABD'de kurulu bağlı ortaklığı Kordsa Inc'in 65 milyon dolar tutarındaki sermaye artırımına katılacağını açıkladı. KAP'a açıklama yapan şirket ayrıca ticari havacılık sektörüne kompozit malzemeler sağlayan ABD'de kurulu iki şirketin Kordsa Inc tarafından satın alınması işleminin 98.2 milyon dolara tamamlandığını da belirtti.

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Kordsa geçen yıl iki şirketi 100 milyon dolara satın almaya karar vermişti.


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