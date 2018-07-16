Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 16 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru, yeni haftaya 4.83 TL seviyesinden başlarken; şu dakikalarda 4.82 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.65 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar cuma günkü kapanışına göre yeni haftaya yatay bir seviyede başlarken, kurda yurt dışı gelişmelere paralel bir seyir bekleniyor. Dolar kuru saat 09.47 itibarıyla 4.8284 TL'de hareket ederken; Euro kuru aynı dakikalarda 5.6510 TL'de bulunuyor.

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İŞSİZLİK YENİDEN TEK HANE

TÜİK nisan dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre nisan döneminde işsizlik yüzde 9.6 oranında gerçekleşti. Önceki dönem yüzde 10.1 oranında gerçekleşmişti.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Yurt içinde bugün saat 11.00'de ise bütçe dengesi açıklanacak. Öte yandan Perşembe günü açıklanacak olan TCMB beklenti anketi izlenecek

Yurtdışında ise saat 15.30'da ABD New York Fed imalat endeksi, perakende satışlar ve çekirdek perakende satışlar verileri açıklanacak. Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın TSİ 17.00'de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde yapacağı ekonomi ve para politikasının altı aylık değerlendirmesi izlenecek.

YURT DIŞI PİYASALARI İZLEYECEĞİZ

İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, Fitch'in daha önceki genel görünüme yönelik negatif açıklamaları ve bankaları izlemeye alması nedeniyle kararın fiyatlara yansıtılmış olduğunu ve çok yüksek bir reaksiyon görülmediğini söyleyerek, "Fitch haberinden sonra paritede daha fazla dengelenme söz konusu. Bundan sonra S&P ya da Moody's'in not görünümünde indirim yapıp yapmayacağını izleyeceğiz. Şu anda kurda genel olarak 4.85-4.80 TL arasında kısa vadede bir denge çabası var. Ama geniş perspektifte 4.92 TL'nin üzerine yerleşik seyirler olursa kurda daha yukarı yönlü hareketler beklenebilir. Kurda yumuşamanın gelmesi için ise 4.77 TL'nin altında fiyatlanmak önemli. Yurt dışı piyasaları izleyeceğiz" dedi.

Borsa tarafında ise yurtdışına paralel seyir beklendiğini, sabah yataya yakın pozitif açılış olabileceğini söyleyen Özer, "Haftaya özellikle ticaret savaşları konusunda da biraz daha dengeli başladık, böyle devam ederse endekste yukarı tepkilerin sürmesi beklenir ama net bir alım gerçekleşmesi için 92 bin 300 üzerine yakın vadede yerleşik seyir görmemiz gerekir, bunu görmezsek yeni hisse alımı için biraz daha beklenebilir" dedi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında da tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü valörde son işlemde yüzde 18.14, gösterge 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 20.21 seviyesindeydi.