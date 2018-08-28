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Konutta dev kampanya bugün başlıyor

28.08.2018 - 08:59 | Son Güncelleme :
Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Gayrimenkul sektörünün Çevre ve Şehircilik Başkanlığı desteğiyle hazırladığı indirim kampanyası bugün başlıyor.

2 ay sürecek kampanyada sektörün tüm paydaşları güç birliğine gidiyor. ‘Türkiye için kazanç vakti’ sloganıyla başlayan kampanyada gayrimenkulün en iyi yatırım aracı olduğuna vurgu yapılacak.

GARANTİLİ MODEL

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; şöyle ki; peşinatın döviz veya altın cinsinden yatırılması durumunda ödenen peşinat ödeme tarihindeki Merkez Bankası’nın kuruna göre döviz veya altına endekslenecek. Bu tutar 12 ay sonra kurla karşılaştırılacak. Karşılaştırma sonrası yüksek olan kur baz alınacak. Fark oluşması durumunda ise o tutar vatandaşın taksitlerinden düşürülecek. Yani vatandaş garantili bir modelle ev sahibi olacak.

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Hürriyet’in duyurduğu kampanyada vatandaşa hem faiz desteği sağlanacak hem de indirim yapılacak. Yüzde 2’yi aşan konut kredi faizi 10 yıla kadar olan vadelerde 0.98’e çekilecek. Bankasız, kefilsiz yapılan ödeme planında peşinat da yüzde 20 yerine yüzde 10 olacak. Ayrıca firmalar liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim fırsatı da sunulacak. Vatandaşa yüzde 15’lik iki ara ödeme alternatifi de sunulacak.

Kampanyaya Emlak Konut GYO ile Kiptaş’ın yanı sıra Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) üyeleri katılacak. Bu kampanya ile hem vatandaşın konuta ulaşımı kolaylaşacak hem de konut pazarı hareketlenecek.

Yüzlerce projenin dahil olacağı kampanyada ağırlık İstanbul’da olacak. İzmir, Ankara, Bursa, Denizli ve Anadolu illerinde de konut projelerinin dahil edilmesi bekleniyor.


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