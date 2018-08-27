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"Ortak hareket etme kararı aldık"

27.08.2018 - 16:38 | Son Güncelleme :
"Ortak hareket etme kararı aldık"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından, ikili basın toplantısı yapıldı. Bakan Albayrak, "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün burada bu atılan adımlara karşı ortak hareket etme kararı aldık" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklamalar

* ABD'nin yaptırım kararları bölgesel istikrara vereceği zararla terörün mülteci krizinin de beslendiği kaotik problemlere de katkı sağlar. Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık.

* ABD tarafından atılan adımlar ABD'nin itibarını sarstığı gibi müttefikler nezdinde de kendisini yalnızlaştırıyor. Dolar küresel ticarette güvenilir enstrüman olma özelliğini kaybediyor. Dünya ortak akılla ilerlemekten başka çare görmüyor.

DTÖ KURALLARINA KARŞI ORTAK HAREKET EDİLECEK

* DTÖ kurallarına aykırı şekilde Türkiye ve AB'ye uygulanan kararlara karşı Fransa ile ortak hareket etmeyi de konuştuk.

* Ekonomik siyasi adımlar açısından da önemli bir noktada. Bu gelişmelerle birlikte yeni bir faza ulaşması açısından da önemli.  Tek taraflı alınan bu kararlara karşı birlikte hareket etmek önemli olacaktır.

* Ekonomilerimiz entegre ve birbiriyle etkileşim içinde. Birlikte hareket etmek tüm ülkelerin çıkarınadır. Fransa tarihsel bir duruş sergiledi.

İRAN KONUSUNDA AYNI NOKTADAYIZ

* İran konusunda da aynı şekilde düşünüyoruz. Bu sağduyulu iletişim, bu kazan kazana ilişkilerin çok daha fazla önem taşıdığı günlerden geçiyoruz. Bu süreçte önemli kazanımlar elde edileceğini düşünüyoruz. 

* Hükümetimizin seçimler sonrası sahip olduğu 5 yıllık etki ile birlikte çok daha sağlam bir ekonomisiyle kavuşması için önümüzdeki dönemlerde çok daha önemli adımlar atacağız. 

* Önümüzdeki ay itibariyle OVP'ye (Orta Vadeli Program) başlayacağız. Çok daha güçlü süreci ortaya koyacağız. Türkiye küresel sınamalara karşı güçlü adımlar atacak. 

Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire'den açıklamalar;

* Ticari ve ekonomik ilişkiler ağırlıktaydı. ABD'nin haksız yaptırımları gündemdeydi. Hem Türkiye hem de Avrupa devletlerine yapmış olduğu... 

* Türkiye'deki durumun istikrara kavuşması Avrupa ve Türkiye'deki herkesin çıkarına.

*Türkiye'nin mümkün olan her türlü araçla yapısal reformlara devam etmesi hayati önemde.

* Bu yüzden Fransa ve Türkiye görüşmeleri çok önemli bir görüşmeydi. 

İLK OLARAK G20 MALİYE BAKANLARI TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

İki bakan ilk olarak temmuz ayında Buenos Aires'te gerçekleşen G20 Maliye Bakanları toplantısında görüşmüştü. Bugünkü görüşme 16 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesi sonrası, Fransız bakanın daveti üzerine gerçekleşiyor.


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