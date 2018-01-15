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Konut kredisi maliyetinde 'faiz' etkisi

15.01.2018 - 11:20

Konut kredisi faiz oranında son bir yıldaki yükseliş, tüketicinin ev alırken kullandığı ortalama 100 bin liralık kredinin toplam maliyetini yüzde 10,2 artırdı.

Konut kredisi faiz oranlarının son bir yılda yüzde 0,95'lerden yüzde 1,14'e çıkması, ev sahibi olmak isteyen tüketicilerin kredi maliyetini yüzde 10,2 artırırken, faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle 100 bin lira kredi çeken bir vatandaş, bir yıl öncesine kıyasla 17 bin 220 lira daha fazla ödeyecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçen bankalar, konut kredisi faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı. 2016 sonu ve geçen yılın başında bankalardaki konut kredisi faizleri, son yılların en düşük seviyesine gerilemişti. 

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AA muhabirinin bankaların internet sitesinden derlediği bilgilere göre, konut kredisinde faiz oranları, 2017 başında, kısa vadelerde yüzde 0,82'lere düşerken, 60 ay vadede yüzde 0,88'e, 10 yıl vadede ise yüzde 0,95'e indi. 

10 yıl vadeli konut kredileri, son bir yılda ise 19 baz puan artarak yüzde 1,14'e yükseldi. Bazı bankalarda aylık konut kredisi faiz oranları yine 10 yıl vadede 1,59'a kadar çıkarken, aylık ödeme bin 872 liraya, toplam ödeme de 225 bin liraya ulaştı.

CEPTEN AYDA 133 LİRA FAZLA ÇIKIYOR

Verilere göre, yeni oranlarla 120 ay vadede 100 bin liralık konut kredisi kullanacak tüketicinin toplam geri ödemesi bir yılda yüzde 10,2 arttı. Konut kredisi kullanan tüketicinin aylık cebinden ödeyeceği rakam da son bir yılda bin 400 liradan bin 533 liraya yükseldi.

Faizlerdeki artışla 10 yıl vadeli konut kredisi kullanan bir tüketicinin cebinden bir ayda 133 lira, bir yılda bin 596 lira, 10 yılda da 17 bin 220 lira daha fazla çıkmış olacak. Konut kredisinde toplam ödenecek tutar 10 yıl vadede 168 bin 28 liradan 185 bin 248 liraya yükseldi.


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