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Bütçe 2017'de 47,4 milyar lira açık verdi

15.01.2018 - 10:56

Maliye Bakanı Ağbal, "2017 bütçesi 47,4 milyar lira açık verdi. Bu, OVP'de revize edilen rakamdan 14,3 milyar lira daha olumlu" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ağbal, şunları söyledi:

*Ekonominin geneline yayılan büyüme trendi istihdam artışına da destek veriyor

*Göstergeler büyümedeki artış trendinin son çeyrekte devam ettiğini, 2018'de de güçlü büyümenin devam edeceğini gösteriyor

*Aralık'ta bütçe açığı 20.9 milyar TL, faiz dışı açık 19.5 milyar TL oldu

*Geçen yıl bütçe açığı 47.4 milyar TL oldu

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*Geçen yıl faiz dışı fazla 9.3 TL milyar düzeyinde gerçekleşti

*Bütçe giderleri 2017'de 677.7 milyar TL, gelirleri 630.3 milyar TL oldu

*Bütçe gerçekleşmeleri mali disiplinin sürdürüldüğünü ortaya koyuyor

*Bütçe açığı yılın başında hedef olarak belirlenen rakamla hemen hemen aynı; OVP'de revize edilen açık 61 milyar liraydı, buna göre daha olumlu bir gerçekleşme yaşandı

*Bütçe açığının GSYH'ya oranı yılın başında yüzde 1.5 olarak öngörülmüştü, OVP'de yüzde 2 idi; 2017'de bu oran yüzde 1.5 seviyesinde kalacak

*Elde ettiğimiz bu olumlu başarı genel devlet bütçe dengesini de olumlu etkileyecek; açık/GSYH yılın başında yüzde 2.5 öngörülmüştü, gerçekleşme yüzde 2'nin altına düşmüş olacak

*Türkiye'nin 2017 sonunda kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 28 civarında olacak

*Yıl sonu itibarıyla oluşan mali alan ekonomide verimliliği artıracak yapısal reformlara da alan oluşturacak

*Bütçe gelirleri 630.3 milyar lira ile OVP hedeflerine göre 18.3 milyar lira daha fazla gerçekleşti

*Vergi gelirlerinde yıl sonu tahminlerine göre 25 milyar TL, vergi dışı gelirlerde ise 7 milyar TL artış var 


Etiketler

  • Maliye Bakanı
  • bütçe açığı
  • Naci Ağbal
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