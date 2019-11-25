Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması | Ekonomi Haberleri

Koç Holding, UniCredit'in Yapı Kredi'yi kontrol eden Koç Finansal Servisler'deki yüzde 50 hissesini Koç Holding'e satacağı yönünde çıkan haberler sonrasında KAP'a açıklama yaptı. Yapılan açıklamada görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, henüz bir karar alınmadığı belirtildi.

Koç Holding, UniCredit'in Yapı Kredi Bankası'nı kontrol eden Koç Finansal Servisler'deki yüzde 50 hissesini Koç Holding'e satacağıyla ilgili çıkan haberlerden sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Koç Holding'ten yapılan açıklamada görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, henüz yönetim kurulunun herhangi bir karara varmadığı belirtildi.

Koç Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Basın-yayın organlarında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağımız Unicredit'ten satın alınarak Yapı Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) çoğunluğun Şirketimize geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır.

Konu hakkında daha önce yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere, portföyümüzde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılmakta olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmaktadır.

Bu kapsamda, YKB sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil KFS ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır. Bu nedenle, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

KOÇ VE YAPI KREDİ HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Koç Holding'in Yapı Kredi Bankası'nda diğer ortak Unicredit'ten pay alımı ile ilgili haberlerin ardından Koç ve Yapı Kredi hisseleri satıcılı seyrediyor.

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Koç Holding hisseleri ilk işlemlerde yüzde 1.37 satıcılı açılmasının ardından saat 11.48 itibarıyla yüzde 0.20 kayıpla 20.44 TL'den işlem görüyor. Yapı Kredi Bankası hisseleri ise açılışın ardından 2.44 liraya kadar gerilemesinin ardından aynı dakikalarda yüzde 1.99 düşüşle 2.45 TL'de bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi ise yüzde 0.32 yükselişle 106 bin 935 puan seviyesinde işlem görüyor.

UNİCREDİT KOÇ HOLDİNG İLE GÖRÜŞMELER YÜRÜTTÜĞÜNÜ TEYİT ETTİ

UniCredit Yapı Kredi'nin ana hissedarı konumundaki Koç Finansal Hizmetler ile ilgili Koç Holding ile görüşmeler yürüttüğünü teyit etti.

Reuters'ta Cuma akşamı kaynaklara dayandırılan bir haberde, UniCredit'in Yapı Kredi'deki payını azaltma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberde iki kaynak, UniCredit'in, Yapı Kredi'nin ana ortağı Koç Finansal Hizmetler'deki yüzde 50 payını diğer ortak Koç Holding'e satacağını söyledi.

Unicredit açıklamasında, Koç Holding ile görüşmelerde nihai bir anlaşmaya varılmadığını; uygun olduğu zaman piyasanın son değişiklikler konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.(Reuters)

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