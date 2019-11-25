Garanti BBVA sendikasyon kredisi imzaladı | Piyasa Haberleri

Garanti BBVA, 229.5 milyon dolar ve 518.8 milyon Euro tutarında iki dilimli sendikasyon imzaladı.

Garanti BBVA 367 gün vadeli 229.5 milyon dolar ve 518.8 milyon Euro tutarında iki dilimli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 16 ülkeden 31 bankanın katılımıyla imzalanan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Libor+ yüzde 2.25 ve Euribor+ yüzde 2.10 olarak gerçekleşti.

Talep ise 900 milyon doların üzerinde oluştu.

Sendikasyon kredisi dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak.

Etiketler