Katmerciler 20.8 milyon dolarlık sipariş aldı | Ekonomi Haberleri

Katmerciler, 20.8 milyon dolar tutarında zırhlı araç siparişi aldı.

Zırhlı araç ve araç üstü ekipman üreticisi Katmerciler, 20.8 milyon dolar tutarında ihracat siparişi aldı. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada siparişin bir Afrika ülkesinden alındığı, 2019-2020 yılında siparişlerin teslim edileceğini belirtti.

##$HABER_1456422$##

Etiketler