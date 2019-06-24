‹ Önceki Haber Almanya'da iş dünyası güveni geriledi Almanya'da iş dünyası güveni geriledi Sonraki Haber › Coca-Cola ve Mengniu'dan işbirliği Coca-Cola ve Mengniu'dan işbirliği

Katar'dan Pakistan'a yatırım taahhüdü

24.06.2019 - 14:25
Katar'dan Pakistan'a yatırım taahhüdü | Ekonomi Haberleri

Katar, Pakistan'a 3 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Pakistan ziyareti sonrası iki ülke ilişkilerinin derinliğine vurgu yapmak için yatırım talimatı verdiğini söyledi.

Yapılacak yatırımların 3 milyar dolar değerinde olduğunu ifade eden Al Sani, bu son taahhütle Katar-Pakistan ekonomi hacminin 9 milyar dolara ulaşacağını aktardı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin iki günlük Pakistan ziyareti dün sona ermişti.

##$HABER_1455779$##

Zor ekonomik koşullar altında bulunan ve cari açığını düşürmeye çalışan Pakistan, geçen ay Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 6 milyar dolarlık kurtarma paketi anlaşması yapmıştı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Almanya'da iş dünyası güveni geriledi Almanya'da iş dünyası güveni geriledi Sonraki Haber › Coca-Cola ve Mengniu'dan işbirliği Coca-Cola ve Mengniu'dan işbirliği
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.182 Değişim: 1,23% Hacim : 7.097 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.898 24.06.2019 Yüksek 96.212
Açılış: 96.040
5,8098 Değişim: -0,22%
Düşük 5,7107 24.06.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8224
6,6214 Değişim: 0,00%
Düşük 6,5066 24.06.2019 Yüksek 6,6395
Açılış: 6,6214
264,25 Değişim: 0,84%
Düşük 257,65 24.06.2019 Yüksek 264,42
Açılış: 262,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.