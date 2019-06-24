Coca-Cola ve Mengniu'dan işbirliği | Ekonomi Haberleri

Coca-Cola ve Mengniu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile olimpiyat işbirliği anlaşması imzaladı.

ABD merkezli Coca-Cola Company ve Çin merkezli Mengniu Dair Company Limited, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile 2032 yılına kadar sürecek bir işbirliği anlaşması imzaladı. IOC'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma Coca-Cola ve IOC arasında 2020 yılında bitecek olan 104 yıllık işbirliğini uzatırken, işbirliğine ayrıca Mengniu da eklendi. Bazı medya kaynakları, söz konusu anlaşmanın 3 milyar dolar değerinde olabileceğini belirtirken, şirketlerin yöneticileri konuya ilişkin bilgi vermedi.

IOC Başkanı Thomas Bach, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Küresel belirsizliğin devam ettiği dönemde bu uzun süreli anlaşma, Olimpik Oyunlarının geçerlilik ve istikrarını temsil eden bir örnektir. En uzun süreli ortağımız, değerli bir Amerikan markası Coca Cola ve Çinli Mengniu ile Olimpik Ortaklar (TOP Programme) çatısı altında yaptığımız birleşme, olimpiyat ruhunun birleştirici gücünün bir simgesidir. Bu işbirliği, olimpik değerlerin dünya genelinde yayılmasına farklı bir boyut kazandıracak.

Etiketler