‹ Önceki Haber Katar'dan Pakistan'a yatırım taahhüdü Katar'dan Pakistan'a yatırım taahhüdü Sonraki Haber › Alman Daimler kar beklentisini revize etti Alman Daimler kar beklentisini revize etti

Coca-Cola ve Mengniu'dan işbirliği

24.06.2019 - 14:35
Coca-Cola ve Mengniu'dan işbirliği | Ekonomi Haberleri

Coca-Cola ve Mengniu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile olimpiyat işbirliği anlaşması imzaladı.

ABD merkezli Coca-Cola Company ve Çin merkezli Mengniu Dair Company Limited, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile 2032 yılına kadar sürecek bir işbirliği anlaşması imzaladı. IOC'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma Coca-Cola ve IOC arasında 2020 yılında bitecek olan 104 yıllık işbirliğini uzatırken, işbirliğine ayrıca Mengniu da eklendi. Bazı medya kaynakları, söz konusu anlaşmanın 3 milyar dolar değerinde olabileceğini belirtirken, şirketlerin yöneticileri konuya ilişkin bilgi vermedi.

IOC Başkanı Thomas Bach, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Küresel belirsizliğin devam ettiği dönemde bu uzun süreli anlaşma, Olimpik Oyunlarının geçerlilik ve istikrarını temsil eden bir örnektir. En uzun süreli ortağımız, değerli bir Amerikan markası Coca Cola ve Çinli Mengniu ile Olimpik Ortaklar (TOP Programme) çatısı altında yaptığımız birleşme, olimpiyat ruhunun birleştirici gücünün bir simgesidir. Bu işbirliği, olimpik değerlerin dünya genelinde yayılmasına farklı bir boyut kazandıracak.


Etiketler

‹ Önceki Haber Katar'dan Pakistan'a yatırım taahhüdü Katar'dan Pakistan'a yatırım taahhüdü Sonraki Haber › Alman Daimler kar beklentisini revize etti Alman Daimler kar beklentisini revize etti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.182 Değişim: 1,23% Hacim : 7.097 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.898 24.06.2019 Yüksek 96.212
Açılış: 96.040
5,8099 Değişim: -0,21%
Düşük 5,7107 24.06.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8224
6,6205 Değişim: -0,01%
Düşük 6,5066 24.06.2019 Yüksek 6,6395
Açılış: 6,6214
264,31 Değişim: 0,86%
Düşük 257,65 24.06.2019 Yüksek 264,42
Açılış: 262,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.