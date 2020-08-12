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KARDEMİR'de üst düzey değişiklik

12.08.2020 - 15:06
KARDEMİR'de üst düzey değişiklik | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR Genel Müdürlüğüne Necdet Utkanlar getirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir vekaleten yürütülen genel müdürlük görevine Necdet Utkanlar'ın getirildiğini söyledi.

Yolbulan, demir çelik sektöründe yıllardır üst düzey görevlerde bulunan deneyimli ve donanımlı Utkanlar'ın başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Utkanlar'a başarılar dileyen Yolbulan, Türkiye'nin ilk ağır sanayisi KARDEMİR'in kendisini yenileyerek ülkeye yerli ve milli alanda katkı sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.


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