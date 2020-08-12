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ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

12.08.2020 - 15:34
ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti | Emtia Haberleri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Ağustos 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 41,4 dolar olarak tahmin edildi. Temmuz 2020 raporunda bu öngörü 40,5 dolar idi.

Bu yılın ilk çeyreğinde ortalama 50 dolar ve ikinci çeyrekte 29 dolar olarak gerçekleşen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, üçüncü çeyrekte 43,1 dolar, son çeyrekte 43,5 dolar ve yılın tamamında 41,4 dolar olması bekleniyor. Bu rakamın gelecek yıl 49,5 dolara yükseleceği öngörülüyor.

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Raporda, hala yüksek seyreden küresel petrol stoklarının fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edildi, gelecek yıl petrol stoklarındaki düşüşün fiyatları yükselteceği belirtildi.

ÜRETİM BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini ise 370 bin varil aşağı çekti. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi, gelecek yıl ise 11,1 milyon varil seviyesine düşmesi bekleniyor.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.


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