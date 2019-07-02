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KARDEMİR Genel Müdürü Soykan: Kapsamlı bir yol haritası oluşturuldu

02.07.2019 - 09:53
KARDEMİR Genel Müdürü Soykan: Kapsamlı bir yol haritası oluşturuldu | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, "KARDEMİR, yatırımcılarına, çalışanlarına ve Türk ekonomisine daha güçlü bir değer sağlamak için katılımcı ve şeffaf bir çalışma anlayışıyla stratejik plan için kapsamlı bir yol haritası oluşturdu" değerlendirmesinde bulundu.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, KARDEMİR'in yatırımcılarına, çalışanlarına ve Türk ekonomisine daha güçlü bir değer sağlamak için katılımcı ve şeffaf bir çalışma anlayışıyla stratejik plan için kapsamlı bir yol haritası oluşturduğunu bildirdi.

Soykan, yazılı açıklamasında, uluslararası rekabetin her daim arttığı, büyümenin ve karlılığın daha da zorlaştığı, dünya ticaretinin yeniden tanımlandığı bir dönemde sektörünün öncü ve köklü kuruluşlarından olan KARDEMİR'in stratejik yönetimini güçlendirdiğini belirtti.

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Bu amaçla geçtikleri günlerde bir çalıştay yaptıklarını vurgulayan Soykan, şunları kaydetti:

"KARDEMİR, yatırımcılarına, çalışanlarına ve Türk ekonomisine daha güçlü bir değer sağlamak için katılımcı ve şeffaf bir çalışma anlayışıyla stratejik plan için kapsamlı bir yol haritası oluşturdu. Yapılan çalıştaylarda fikirler konuştu, projeler yarıştı, ortak akıl ile yenilikçi yaklaşımlarda bulunuldu. KARDEMİR'in yeni dönemine ışık tutacak yapı taşları belirlendi. Buna göre yenilenen iş kültürü, yalın organizasyon anlayışı, şeffaf kurumsal yönetişim modeli, dijital dönüşüm, çevre duyarlı üretim ve kapasite iyileştirme, tedarik ve hizmet zincirinde erişebilirlik, katma değerli ürünlere odaklanma, müşteri odaklılığı ve ihracatta sıçrama yapmanın yapılan çalıştaylarda ulaşılan en önemli sonuçlar oldu." 


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