‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › KARDEMİR Genel Müdürü Soykan: Kapsamlı bir yol haritası oluşturuldu KARDEMİR Genel Müdürü Soykan: Kapsamlı bir yol haritası oluşturuldu

Petrol fiyatları yükseldi

02.07.2019 - 09:45 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65,80 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,24 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,63 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 65,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,29 dolardan alıcı buldu 

Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısı'nın ardından konuşan Venezuela Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını açıklamıştı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, Mart 2020’ye kadar geçerli olacak üretim kısıntısı kararına rağmen, piyasalardaki küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentilerin fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu belirtiyor. Brent petrolde teknik olarak 65,50 ile 65,88 dolar aralığının direnç, 64,12 ile 65,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › KARDEMİR Genel Müdürü Soykan: Kapsamlı bir yol haritası oluşturuldu KARDEMİR Genel Müdürü Soykan: Kapsamlı bir yol haritası oluşturuldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.189 Değişim: 0,45% Hacim : 4.142 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 99.179 02.07.2019 Yüksek 100.342
Açılış: 99.818
5,6750 Değişim: 0,53%
Düşük 5,6390 02.07.2019 Yüksek 5,7007
Açılış: 5,645
6,4209 Değişim: 0,64%
Düşük 6,3686 02.07.2019 Yüksek 6,4441
Açılış: 6,38
254,21 Değişim: 1,06%
Düşük 250,92 02.07.2019 Yüksek 255,37
Açılış: 251,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.