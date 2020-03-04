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KARDEMİR 2019 karını açıkladı

04.03.2020 - 09:54 | Son Güncelleme :
KARDEMİR 2019 karını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, 2019 yılında 80,6 milyon lira net kar elde etti.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) yapılan yazılı açıklamada, fabrikanın 14 aracı kurumun ortalama beklentisi olan 70 milyon liralık konsolide dönem net karının üzerinde kar elde ettiği belirtildi.

Satış gelirlerinde tutar bazında yüzde 8,7 oranında artışın yanı sıra tonaj bazında esas ürün satış hacminde yüzde 2’lik artış kaydeden KARDEMİR'in, çelik sektörü için olumsuzluklarla dolu 2019’da 98,2 milyon dolar yatırımı da başarıyla gerçekleştirdiği ve sektöre birçok yenilik kazandırdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gerek ana hammadde girdileri olan kömür ve cevher fiyatlarının yanı sıra, diğer pek çok maliyet girdisinde yaşanan yüksek oranlardaki artışlar, gerekse nihai ürün fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan düşüşler nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sektördeki karlılıklar ciddi oranda düştü. Artan korumacılık baskısı, tüketimde yaşanan ciddi düşüşler, ekonomideki belirsizlikler ve dövizdeki dalgalanma bu olumsuzlukları daha da körükledi. Buna rağmen şirketimiz 2019 yılında konsolide bazda 665 milyon 951 bin 770 lira FAVÖK ve 80 milyon 645 bin 302 lira dönem net karı elde etmiştir."

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"3,5 MİLYON TON ÜRETİM KAPASİTESİNE ULAŞACAĞIZ"

Verimlilik ve rekabet gücünü artıracak üretim ve yatırım politikası ile faaliyetlerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu zorlu dönemde üretimlerimizi otomotiv, savunma, raylı sistemler ve makine imalat sanayi sektörlerine yönelik ithalat ile karşılanan ürünlere yönlendirerek, katma değeri yüksek ürün çeşitliliği ile aşmaya çalışıyoruz. Kapasitelerimizi her geçen gün artırıyoruz. 2019 yılında yüksek fırınlar ve çelikhane bölgelerindeki yenileme yatırımları nedeniyle üretimlerimiz 2018 seviyelerinde kaldı. Ancak bu yıl 2,5 milyon tonları aşmayı hedefliyoruz. Fiili kapasitelerimizi 3 milyon tonun üzerine taşıdık ve kuracağımız yeni bir yüksek fırınla hedeflediğimiz 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşacağız.

Yaptığımız çevre yatırımları ile her geçen gün daha yeşil bir KARDEMİR ortaya çıkıyor. Dijital dönüşüm stratejisi ile tüm süreçlerimizi yeniliyoruz. Sertifikasyon süreçlerimizi tamamlıyor, ürünlerimizi uluslararası pazarlara hazır hale getiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliğini, çalışan mutluluğunu faaliyetlerimizin odağına alarak KARDEMİR’i sürdürülebilir başarılarla sektörde dünden daha güçlü, rekabetçi, daha çok tüm paydaşları için değer yaratan bir şirket konumuna ulaştırmak için gayret gösteriyoruz."


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