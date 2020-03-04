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Petrol fiyatları yükseldi

04.03.2020 - 09:49
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 52,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 54,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 52,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 52,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,89 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yarın Viyana'da düzenlenecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin 8. Olağan Dışı Toplantısı'nda petrol kesintisini artıracağı beklentisiyle yükselme eğilimi gösteriyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin öncüsü konumundaki Suudi Arabistan'ın ve Rusya'nın günlük 1 milyon varile varan yeni kesintileri onaylaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 52,71 ile 52,89 dolar aralığının direnç, 52,53 ile 52,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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