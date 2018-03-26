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"Kara gün fonu kurulmalı"

26.03.2018 - 13:09

IMF Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi ülkelerinin ileride ekonomik çöküşlerden korunmaları amacıyla bir "kara gün fonu" kurulmasını önerdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, bugün Berlin'de yaptığı bir konuşmada, küresel ekonomide görülen sürekli ve geniş tabanlı canlanmayı memnunlukla karşıladığını söyledi. Lagarde, "Ancak başka ve zorlu engellerin yarattığı tehditler var. Popülizmin yükselişini ve korumacılığın yarattığı dar görüşlü alarmları düşünün" dedi.

Lagarde, euro bölgesinin bir sonraki ekonomik çöküşe hazırlıklı olması için üye ülkelerin modern anlamda bir sermaye piyasaları birliği ile gelişmiş bir bankacılık birliği kurmaları ve merkezi mali kapasiteden başlayarak maliye alanında entegrasyonu geliştirmelerini tavsiye etti.

Lagarde, böyle bir mali enstrümanın yatırımcılara da güven vereceğini belirtti.

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Lagarde'ın önerdiği "kara gün" fonuna, sorunsuz yıllarda üye ülkeler, varlıkların büyütülmesi için katkı her yıl katkı verecek. Böylece sorunsuz yıllarda fona prim ödeyen ülkeler, zor zamanlarda fondan yararlanabilecek.

İstisnai durumlarda ise ülkeler, fondan alacakları parayı, ileri tarihlerde yapacakları katkılarla ödeyebilecekler.

Ancak fondan yararlanabilmek için üye ülkelerin Avrupa Birliği'nin finansal kurallarına uyması şart.

Sermaye piyasaları birliği konusunda da Lagarde, Brexit'ten sonra kıta Avrupa'sına gelebilecek yoğun finansal hizmetler göçünü yönetebilmek için daha güçlendirilmiş regülasyon ve yenilenmiş denetim düzeni getirilmesini istedi.

Lagarde, "Brexit'in doğuracağı sonuçlardan biri, önümüzdeki aylarda pekçok finansal hizmetin kıta Avrupa'sına taşınması olacaktır" dedi.

IMF Başkanı, bankacılık birliği konusunda ise şöyle konuştu:

"Ortak mevduat sigortası programında yapılacak bir anlaşma, bankacılık sektöründeki zayıflıkların azaltılması için bir yol haritası ile birlikte, doğru yönde çok büyük bir ilerleme olur."


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  • kara gün fonu
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