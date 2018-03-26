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Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten 'dolar' açıklaması

26.03.2018 - 10:57 | Son Güncelleme :

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türk Lirası'ndaki değer kaybının Türkiye'yi rekabetçi hale getirdiğini dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son günlerde TL'de görülen değer kaybına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yaşadığı şoklara karşı büyük dayanıklılık gösterdiğini ve 2010-2017 döneminde yüzde 6,7 büyüdüğünü belirten Şimşek, TRT Haber canlı yayınında yaptığı konuşmada, "Bu sıkıntıların en çok yansıdığı alan tabii ki kurdur, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz" diye konuştu. Şimşek, "Bütün gelişmeler kalıcı, uzun vadeli kaynak akışını olumsuz etkiledi, bu kura yansıyor" değerlendirmesini yaptı.

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Dünya ekonomisi ile ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "Kısa vadede küresel büyüme iyi, küresel ticarette de bir toparlanma var, ama orta ve uzun vadede riskler mevcut. Dünya liderleri doğru politikaları işbirliği içinde ortaya koyarsa, dünya bu sorunları atlatır" şeklinde konuştu


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