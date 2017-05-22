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Kapanan şirket sayısı yükseldi

22.05.2017 - 13:13

Kurulan şirket sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,58 artarak 6 bin 353 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 9,75 artışla 732 olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 4,58 artarak 6 bin 75'ten 6 bin 353'e çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 9,75 arttı ve 732 olarak kayıtlara geçti. Martta kapanan şirket sayısı 667 idi.

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Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 9,84, kapanan şirket sayısı yüzde 18,64 artış gösterdi.

Ocak-nisan döneminde ise kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,78 azalarak 24 bin 189, kapanan şirket sayısı yüzde 1,72 artarak 4 bin 90 oldu.


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