Avrupa Birliği'nden istihdam rekoru

Nüfusu yarım milyarı aşan Avrupa Birliği’nde (AB), geçen yıl toplam istihdam 232,9 milyona ulaşarak rekor kırdı.

AB Komisyonu'nun her yılın ilk bahar döneminde açıkladığı ve üye ülkelerin mali durumlarına ilişkin çeşitli değerlendirmeler ve tavsiyeler içeren "Bahar Dönem Paketi" adlı raporu yayınlandı. Raporda, üye ülkelerden, ekonomik toparlanmadan kaynaklı fırsatlardan, yapısal reformlarla yatırımları artırarak ve kamu finansmanlarını güçlendirerek faydalanmaları istendi.

Önemli zorluklara rağmen Avrupa ekonomisinin sağlam durumda olduğu belirtilen raporda, düşük büyüme, düşük verimlilik, eşitsizliklerin devamı ve dışsal nedenlerden ötürü belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

Raporda, üye ülkelerin toplam nüfusunun 500 milyonu geçtiği AB'de, geçen yıl toplam istihdamın 232,9 milyon kişiye ulaşarak tarihi rekor kırdığı bildirildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

AB ve Avro Bölgesi ekonomilerinin 2016'da yüzde 2 civarında büyüme kaydettiği belirtilen raporda, AB üyesi ülkelere ekonomik temellerini kuvvetlendirme çağrısında bulunuldu.

BU YIL TÜM ÜYE ÜLKELERDE BÜYÜME BEKLENİYOR

Rapora ilişkin Brüksel’de düzenlenen toplantıda konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, bu yıl tüm üye ülkelerde büyüme beklendiğini, AB’de ortalama büyümenin 2017 ve 2018’de yüzde 1,9 oranında gerçekleşmesini öngördüklerini kaydetti.

Raporda, kurtarma programının devam ettiği Yunanistan dışındaki 27 AB üyesi ülke ekonomisi hakkında değerlendirmelerin yer aldığını belirten Dombrovskis, "Avrupa ekonomisi daha rekabetçi, dayanıklı ve yenilikçi olmalı. Gerçekleşen büyüme kapsayıcı olmalı ve bu büyümeyi tüm toplum hissetmeli." ifadelerini kullandı.

Dombrovskis, gerekli yapısal değişikliklerle yatırımların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

BÜYÜME TÜM TOPLUMA ULAŞMALI

İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Marianne Thyssen da Avrupa’da ortalama işsizliğin yüzde 8 olduğunu belirterek, "Ekonomik toparlanma sürecindeyiz ama bu büyüme tüm topluma ulaşmalı." dedi.

Uyguladıkları sosyal ve ekonomik programların başarılı olduğunu ifade eden Thyssen, 2014 yılından beri Avrupa'da 6 milyon kişiye yeni istihdam sağlandığını kaydetti.

KIRILGANLIKLAR DEVAM EDİYOR

Ekonomi ve Mali İşler, Vergilendirme, Gümrük Birliği'nden sorumlu AB Komisyonu üyesi Pierre Moscovici ise "AB ekonomisi toparlanıyor ancak kırılganlıklar devam ediyor. Bazı üye ülkelerde üretimden kaynaklı sıkıntılar var. Avro Bölgesi’nde bir talep sorunu yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Moscovici, daha önce aşırı makroekonomik dengesizliğe sahip oldukları için resmi süreç başlatılmış olan Hırvatistan ve Portekiz için bütçe açığı sınırına uydukları gerekçesiyle bu sürecin bitirilmesi yönünde karar aldıklarını anlattı.

Etiketler