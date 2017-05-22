‹ Önceki Haber Kapanan şirket sayısı yükseldi Kapanan şirket sayısı yükseldi Sonraki Haber › Akaryakıta zam yapıldı Akaryakıta zam yapıldı

Avrupa Birliği'nden istihdam rekoru

22.05.2017 - 16:54

Nüfusu yarım milyarı aşan Avrupa Birliği’nde (AB), geçen yıl toplam istihdam 232,9 milyona ulaşarak rekor kırdı.

AB Komisyonu'nun her yılın ilk bahar döneminde açıkladığı ve üye ülkelerin mali durumlarına ilişkin çeşitli değerlendirmeler ve tavsiyeler içeren "Bahar Dönem Paketi" adlı raporu yayınlandı. Raporda, üye ülkelerden, ekonomik toparlanmadan kaynaklı fırsatlardan, yapısal reformlarla yatırımları artırarak ve kamu finansmanlarını güçlendirerek faydalanmaları istendi.

Önemli zorluklara rağmen Avrupa ekonomisinin sağlam durumda olduğu belirtilen raporda, düşük büyüme, düşük verimlilik, eşitsizliklerin devamı ve dışsal nedenlerden ötürü belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

Raporda, üye ülkelerin toplam nüfusunun 500 milyonu geçtiği AB'de, geçen yıl toplam istihdamın 232,9 milyon kişiye ulaşarak tarihi rekor kırdığı bildirildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

AB ve Avro Bölgesi ekonomilerinin 2016'da yüzde 2 civarında büyüme kaydettiği belirtilen raporda, AB üyesi ülkelere ekonomik temellerini kuvvetlendirme çağrısında bulunuldu. 

BU YIL TÜM ÜYE ÜLKELERDE BÜYÜME BEKLENİYOR

Rapora ilişkin Brüksel’de düzenlenen toplantıda konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, bu yıl tüm üye ülkelerde büyüme beklendiğini, AB’de ortalama büyümenin 2017 ve 2018’de yüzde 1,9 oranında gerçekleşmesini öngördüklerini kaydetti.

Raporda, kurtarma programının devam ettiği Yunanistan dışındaki 27 AB üyesi ülke ekonomisi hakkında değerlendirmelerin yer aldığını belirten Dombrovskis, "Avrupa ekonomisi daha rekabetçi, dayanıklı ve yenilikçi olmalı. Gerçekleşen büyüme kapsayıcı olmalı ve bu büyümeyi tüm toplum hissetmeli." ifadelerini kullandı.

Dombrovskis, gerekli yapısal değişikliklerle yatırımların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

BÜYÜME TÜM TOPLUMA ULAŞMALI

İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Marianne Thyssen da Avrupa’da ortalama işsizliğin yüzde 8 olduğunu belirterek, "Ekonomik toparlanma sürecindeyiz ama bu büyüme tüm topluma ulaşmalı." dedi.

Uyguladıkları sosyal ve ekonomik programların başarılı olduğunu ifade eden Thyssen, 2014 yılından beri Avrupa'da 6 milyon kişiye yeni istihdam sağlandığını kaydetti.

KIRILGANLIKLAR DEVAM EDİYOR

Ekonomi ve Mali İşler, Vergilendirme, Gümrük Birliği'nden sorumlu AB Komisyonu üyesi Pierre Moscovici ise "AB ekonomisi toparlanıyor ancak kırılganlıklar devam ediyor. Bazı üye ülkelerde üretimden kaynaklı sıkıntılar var. Avro Bölgesi’nde bir talep sorunu yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Moscovici, daha önce aşırı makroekonomik dengesizliğe sahip oldukları için resmi süreç başlatılmış olan Hırvatistan ve Portekiz için bütçe açığı sınırına uydukları gerekçesiyle bu sürecin bitirilmesi yönünde karar aldıklarını anlattı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Kapanan şirket sayısı yükseldi Kapanan şirket sayısı yükseldi Sonraki Haber › Akaryakıta zam yapıldı Akaryakıta zam yapıldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
96.400 Değişim: 1,32% Hacim : 5.001 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 95.855 22.05.2017 Yüksek 96.469
Açılış: 95.855
3,5669 Değişim: -0,24%
Düşük 3,5496 22.05.2017 Yüksek 3,5963
Açılış: 3,5753
4,0070 Değişim: -0,01%
Düşük 3,9807 22.05.2017 Yüksek 4,0446
Açılış: 4,00735
144,47 Değişim: -0,04%
Düşük 143,45 22.05.2017 Yüksek 145,22
Açılış: 144,53
1,1231 Değişim: 0,22%
Düşük 1,1162 22.05.2017 Yüksek 1,1264
Açılış: 1,1206
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.