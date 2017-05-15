Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının net karı bu yılın ilk 3 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 9 milyar 43 milyon lira oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının net karı bu yılın ilk çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 9 milyar 43 milyon lira olurken, ortalama öz kaynak karlılığı da yüzde 15,3 seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın mart sonu itibarıyla 1 trilyon 900 milyar liraya yaklaştı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1'lik artışa işaret etti.

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Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının ilk çeyrek net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 9 milyar 43 milyon 26 bin liraya ulaştı.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, söz konusu dönemde yüzde 16,6 artarak 204 milyar lirayı aşarken, ortalama öz kaynak karlılığı da yüzde 15,3 düzeyinde gerçekleşti.

QNB FİNANSBANK'TA KAR ARTIŞI YÜZDE 160,4

Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları içinde ilk çeyrekte en fazla net karı 1 milyar 643 milyon TL ile İş Bankası elde etti. Net karda İş Bankası'nı, 1 milyar 526 milyon lira ile Garanti Bankası, 1 milyar 405 milyon lira ile de Akbank izledi.

Net karını 2016'nın ilk çeyreğine göre en çok artıran banka QNB Finansbank oldu. Kar artışı yüzde 160,4 olan QNB Finansbank'ı, yüzde 137,1 ile VakıfBank ve yüzde 133,4 ile Şekerbank takip etti.

VakıfBank ise ortalama öz kaynak karlılığı en yüksek banka oldu. Mart 2017 itibarıyla ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 18,1 düzeyinde bulunan VakıfBank'ı, yüzde 16,3 ile Akbank, yüzde 16,2 ile Garanti ve DenizBank, yüzde 15,2 ile İş Bankası, yüzde 14,9 ile QNB Finansbank, yüzde 14,5 ile Halkbank, yüzde 12,8 ile Yapı Kredi, yüzde 6,8 ile ICB Turkey Bank ve yüzde 5,5 ile Şekerbank izledi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 4,4 milyon lira zarar eden ICBC Turkey Bank, 2017'nin aynı döneminde 32,2 milyon lira net dönem karı elde etti.

ZİRAAT'İN KARI, BORSA İSTANBUL'DAKİ 10 BANKANIN TOPLAM KARININ 4'TE BİRİ

Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat, Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası olurken, net karını ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 artırarak 2 milyar 170 milyon liraya çıkardı.

Ziraat'in ilk çeyrek net karı, Borsa İstanbul'daki 10 mevduat bankasının toplam karının yaklaşık 4'te birine denk geliyor.

Bankanın ortalama öz kaynak karlılığı da Mart 2017 sonu itibarıyla yüzde 19,9 seviyesinde gerçekleşti.

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARI 13,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre de Türk bankacılık sektörünün dönem net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine oranla yüzde 65,02 artarak 13 milyar 517 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık analistleri, ilk çeyrekteki kar artışında, ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumların bankaların üzerindeki yükleri hafifletmesi ve hükümetin büyümeyi destekleyici yönde aldığı teşvik paketlerinin etkili olduğunu ifade etti.

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