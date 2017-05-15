‹ Önceki Haber Özel sektörün yurt dışı borcu arttı Özel sektörün yurt dışı borcu arttı Sonraki Haber › Pegasus'un yolcu sayısı arttı Pegasus'un yolcu sayısı arttı

Kârları yüzde 68 arttı

15.05.2017 - 11:57

Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının net karı bu yılın ilk 3 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 9 milyar 43 milyon lira oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının net karı bu yılın ilk çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 9 milyar 43 milyon lira olurken, ortalama öz kaynak karlılığı da yüzde 15,3 seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın mart sonu itibarıyla 1 trilyon 900 milyar liraya yaklaştı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1'lik artışa işaret etti.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının ilk çeyrek net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 9 milyar 43 milyon 26 bin liraya ulaştı.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, söz konusu dönemde yüzde 16,6 artarak 204 milyar lirayı aşarken, ortalama öz kaynak karlılığı da yüzde 15,3 düzeyinde gerçekleşti.

QNB FİNANSBANK'TA KAR ARTIŞI YÜZDE 160,4

Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları içinde ilk çeyrekte en fazla net karı 1 milyar 643 milyon TL ile İş Bankası elde etti. Net karda İş Bankası'nı, 1 milyar 526 milyon lira ile Garanti Bankası, 1 milyar 405 milyon lira ile de Akbank izledi.

Net karını 2016'nın ilk çeyreğine göre en çok artıran banka QNB Finansbank oldu. Kar artışı yüzde 160,4 olan QNB Finansbank'ı, yüzde 137,1 ile VakıfBank ve yüzde 133,4 ile Şekerbank takip etti.

VakıfBank ise ortalama öz kaynak karlılığı en yüksek banka oldu. Mart 2017 itibarıyla ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 18,1 düzeyinde bulunan VakıfBank'ı, yüzde 16,3 ile Akbank, yüzde 16,2 ile Garanti ve DenizBank, yüzde 15,2 ile İş Bankası, yüzde 14,9 ile QNB Finansbank, yüzde 14,5 ile Halkbank, yüzde 12,8 ile Yapı Kredi, yüzde 6,8 ile ICB Turkey Bank ve yüzde 5,5 ile Şekerbank izledi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 4,4 milyon lira zarar eden ICBC Turkey Bank, 2017'nin aynı döneminde 32,2 milyon lira net dönem karı elde etti.

ZİRAAT'İN KARI, BORSA İSTANBUL'DAKİ 10 BANKANIN TOPLAM KARININ 4'TE BİRİ

Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat, Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası olurken, net karını ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 artırarak 2 milyar 170 milyon liraya çıkardı.

Ziraat'in ilk çeyrek net karı, Borsa İstanbul'daki 10 mevduat bankasının toplam karının yaklaşık 4'te birine denk geliyor.

Bankanın ortalama öz kaynak karlılığı da Mart 2017 sonu itibarıyla yüzde 19,9 seviyesinde gerçekleşti.

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARI 13,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre de Türk bankacılık sektörünün dönem net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine oranla yüzde 65,02 artarak 13 milyar 517 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık analistleri, ilk çeyrekteki kar artışında, ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumların bankaların üzerindeki yükleri hafifletmesi ve hükümetin büyümeyi destekleyici yönde aldığı teşvik paketlerinin etkili olduğunu ifade etti.


Etiketler

‹ Önceki Haber Özel sektörün yurt dışı borcu arttı Özel sektörün yurt dışı borcu arttı Sonraki Haber › Pegasus'un yolcu sayısı arttı Pegasus'un yolcu sayısı arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
95.588 Değişim: 0,62% Hacim : 4.126 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 95.210 15.05.2017 Yüksek 95.825
Açılış: 95.569
3,5476 Değişim: -0,02%
Düşük 3,5465 16.05.2017 Yüksek 3,5498
Açılış: 3,5483
3,8962 Değişim: 0,01%
Düşük 3,8938 16.05.2017 Yüksek 3,8984
Açılış: 3,8958
140,43 Değişim: 0,05%
Düşük 140,29 16.05.2017 Yüksek 140,55
Açılış: 140,37
1,0980 Değişim: 0,04%
Düşük 1,0974 16.05.2017 Yüksek 1,0983
Açılış: 1,09751
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.