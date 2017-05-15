Özel sektörün yurt dışı borcu arttı

Özel sektörün mart ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 15,1 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 203,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu martta geçen yılın sonuna göre 1,1 milyar dolar artarak 203,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 819 milyon dolar artarak 15,1 milyar dolar oldu.

Uzun vadeli kredi borcuna bakıldığında, 2016 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 576 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,5 milyar dolar artışla 25,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 957 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 69 milyon dolar düşüşle 4,5 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2016 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 631 milyon dolar artışla 10,9 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 308 milyon dolar artışla 2,5 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.

1 YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 65,7 MİLYAR DOLAR

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 921 milyon dolar azalarak 147,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 810 milyon dolar artarak 14,7 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'u dolar, yüzde 33,1'i avro, yüzde 4,2'si Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden, 15,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 51,9'u dolar, yüzde 30,8'i avro, yüzde 17,1'i Türk lirası ve yüzde 0,2'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla 203,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52'sini finansal kuruluşların, yüzde 48'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 15,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 17,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu meydana getirdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 65,7 milyar dolar tutarında oldu.

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