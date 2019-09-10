JP Morgan'dan 'Boris Johnson istifa edecek' iddiası | Ekonomi Haberleri

JP Morgan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'ın erken seçim isteğinin ikinci kez reddedilmesi sonrasında muhtemelen istifa edeceği iddiasında bulundu.

ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan’ın, bugün müşterilerine yayınladığı bir notta, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın erken seçim isteğinin ikinci kez reddedilmesi sonrasında muhtemelen istifa edeceğini ileri sürüldü.

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JP Morgan Birleşik Krallık Ekonomi Başkanı Malcolm Barr'ın notunda ayrıca, Johnson önündeki alternatifler arasında kabul edilebilir bir ayrılık anlaşması sunmak ya da 31 Ekim tarihinde ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması sözünden dönmesi olduğu belirtildi.