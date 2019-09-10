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Pegasus'un yolcu sayısı azalırken, doluluk oranı arttı

10.09.2019 - 17:14
Pegasus'un yolcu sayısı azalırken, doluluk oranı arttı | Ekonomi Haberleri

Pegasus'un ağustos ayında yolcu sayısı yüzde 0.7 azalırken, doluluk oranı 1.1 puan arttı.

Pegasus, ağustos ve ocak-ağustos trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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* Ağustos'ta yolcu sayısı yüzde 0.7 düşüşle 2.96 milyon oldu
* Ağustos'ta yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 12.4 düştü, dış hatlarda yüzde 14.7 arttı
* Ağustos'ta yolcu doluluk oranı 1.1 puan artışla yüzde 89.7 oldu
* Ocak-Ağustos'ta yolcu sayısı yüzde 2.9 düşüşle 19.71 milyon oldu
* Ocak-Ağustos'ta yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 15.2 düştü, dış hatlarda yüzde 17.7 arttı
* Ocak-Ağustos'ta yolcu doluluk oranı 0.4 puan düşüşle yüzde 85.9 oldu


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