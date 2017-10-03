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JP Morgan: Enflasyon keskin düşüş gösterebilir

03.10.2017 - 15:05

JP Morgan, TL'nin istikrarlı kalması durumunda enflasyonun gelecek yılın ilk çeyreğinde keskin düşüş gösterebileceğini bildirdi.

JP Morgan, Türkiye'de eylül ayı enflasyon verisinin beklentiler paralelinde yüzde 11,2'ye yükseldiğini belirterek ekim ayı için enflasyonun yüzde 11,4 ile zirve yapacağını öngördüklerini belirtti. JP Morgan yıl sonunda enflasyonun tekrar düşerek yüzde 9,7 olmasını beklediklerini vurguladı. JP Morgan TL istikrarlı kalırsa 2018'in ilk çeyreğinde enflasyonun keskin şekilde düşebileceğini ifade etti.

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TCMB'nin son aylarda kredibilitesini yeniden yapılandırmak için temkinli davrandığını belirten JP Morgan, Merkez Bankası'nın bu söyleminin değiştirmeyeceğini beklediklerini ve eğer enflasyon yukarı doğru daha fazla giderse daha fazla parasal sıkılaştırmanın masada olabileceğini tahmin ettiklerini bildirdi. 

JP Morgan, "Mart'a kadar efektif fon faizinin (EFR) yüzde 12 olarak süreceğini bekliyoruz, 2018 yılının ilk iki çeyreğinde TCMB'nin EFR'deki 25 baz puanlık düşüşü sağlamak için likiditeyi hafifletmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.


Etiketler

  • Merkez Bankası
  • enflasyon
  • JP Morgan
  • TCMB'
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