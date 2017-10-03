Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması

Erdoğan, "Yüksek faiz sebebiyle enflasyonda hala düşüşü sağlayamıyoruz. Bu benim iddiam. Yüksek faiz asla enflasyonu aşağı çekmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan Yüksek faizden dolayı enflasyonda düşüş yaşanmadığını söyleyerek "Yüksek faiz asla enflasyonu aşağı çekmeyecektir. Bunun kararını öyle veya böyle vermemiz lazım. Doğru orantılıdır, faiz düşerse enflasyon düşer" şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

“FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ İSTEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİL"

Böylesine derin iç ve dış dalgalanmalarla karşı karşıyayken ekonomiyi kontrolde tutmak kolay değil. Ancak küçük sarsıntılar dışında bunu başardık. Faizlerdeki düşüş istediğimiz noktada hala değil. Faizlerdeki düşüşü başaramazsak birçok musibet bizi beklemektedir. Bunu bir defa halletmemiz lazım. Piyasa faizinin yüzde 20 olduğu ülkede yatırımcı yatırım yapabilir mi? Ondan sonra lanetle de karşı karşıya kalırız. Birçok sefil ailelerle de karşı karşıya kalırız. Faiz lobilerinin yaklaşımları ile adım atamayız. Onlarla adım atarsak sadece onları ihya ederiz.

“YÜKSEK FAİZ ASLA ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKMEYECEKTİR"

Enflasyonda hala düşüşü sağlayamıyoruz, yüksek faiz sebebiyle. Bu benim iddiam. Yüksek faiz asla enflasyonu aşağı çekmeyecektir. Bunun kararını öyle veya böyle vermemiz lazım. Doğru orantılıdır, faiz düşerse enflasyon düşer. "Şu anki anlayış ters orantılıdır", hayır ya ters orantılı değil, gördük. Göreve geldiğimizde faizi düşürdük enflasyon da ona bağlı olarak düştü.

“YÜZDE 5.5'LUK BÜYÜME HEDEFİ MEMNUNİYET VERİCİ”

2018-2020 dönemine ilişkin orta vadeli programın daha cesur hazırlanmasından memnuniyet duydum. Yüzde 5.5'luk büyüme hedefi memnuniyet vericidir. Kamu özel işbirliği projelerinin ekonomik faydalarının karşılaştırmasını sadece maliyetle sınırlı tutmamalıyız. Erken tamamlandıkları gerçeğine dikkat etmeliyiz.

Varlık Fonu'nun henüz istediğimiz bir kapasiteye kavuşmadığı da gerçektir. Varlık Fonu'nun büyüme için ihtiyaç duyacağımız yatırımların en önemli destek unsuru haline getirileceğini umuyorum.

"YASTIK ALTINDAKİ ALTIN BİZE BİR ŞEY KAZANDIRMAZ"

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları uygulamasını çok önemli görüyorum. Yastığınızın altında ya da kolunuzdaki altınlar bize bir şey kazandırmaz. Vatandaşlarımızı ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyorum.

İstihdam konusunda hedeflerimizi yüksek tutmalıyız. İstihdam demek aynı zamanda daha huzurlu birey, daha huzurlu toplum demektir."

George Orwell, Hayvan Çiftliği kitabında mesela BM'nin 5 ülke ile sınırlanan sistemini eleştirir. Orwell bir başka kitabında ise "bir babanın işsiz kalması eve belirli bir gelirin girmemesinin ötesinde çocuklarının oyuna katılamaması, karısının itibar kaybetmesi ve kendisinin de artık sokağa çıkamaması demektir" diyor. Bizim de "insanı yaşat ki devlet yasaşın" demekle istatistik olarak belirtmekle birlikte bir insan olduğunu da asla unutmamalıyız.

İşsizlik sigortasından, yaşlılık aylıklarına kadar insanımızın hayatına dokunan her konuya özel ehemmiyet vermeliyiz.

VERGİ ARTIŞI

İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı yapılır, ama bir şartlar; ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak, elde edilen kaynağı nereye kullanacağımıza ikna etmek şartıyla bunu yapabiliriz. Aksi halde "ben yaptım, oldu" anlayışına ekonomi politikalarında da yer yoktur.