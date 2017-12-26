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Japonya'nın enflasyonunda beklenmedik artış

26.12.2017 - 09:05

Japonya'da enflasyon Kasım ayında beklenmedik bir şekilde arttı.

Enflasyon, Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından hedeflenen seviyenin yarısının altında artış gösteriyor.

Japonya'da Salı günü yapılan açıklamaya göre taze gıda fiyatları hariç çekirdek enflasyon Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 arttı. Bloomberg anketine katılan uzmanların tahmini yüzde 0.8 idi.

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İşsizlik oranı aynı dönemde yüzde 2.7'ye gerileyerek (1993'den beri en düşük) yüzde 2.8'lik tahminin altında kaldı.

Tüketici harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.7 arttı.


Etiketler

  • Japonya Merkez Bankası
  • BOJ
  • işsizlik oranı
  • Çekirdek enflasyon
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