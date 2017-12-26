Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Bitcoin, yüzde 10 yükselerek 15 bin 300 dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin fiyatları, yüzde 10 yükselerek 15 bin 300 dolara çıktı. Fiyatlar dün New York saati ile 17:00'den bu yana 13 bin 665 dolar ile 15 bin 300 dolar aralığında dalgalandı.

CME piyasasında, 26 Ocak'ta vadesi dolacak kontratlar yüzde 4.9 yükselerek 14 bin 825 dolara çıktı. Toplam 53 kontratlık işlem hacmi gerçekleşti. Önceki seansta tüm günün işlem hacmi 2 bin 374 kontrattı. Her kontrat beş Bitcoin'i içeriyor.

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Cboe piyasasında, 17 Ocak'ta vadesi dolacak kontratlar, 435 kontratlık işlem hacmi ile birlikte, yüzde 7.5 yükselerek 14 bin 990 dolara ulaştı. Önceki seansta tüm günün işlem hacmi sıfır kontrattı. Bir kontrat bir Bitcoin'i içeriyor.

Bitcoin geçen hafta yüzde 11 düştü ve yıl başından bu yana yüzde 1,479 değer kazandı.

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