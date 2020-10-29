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Japonya Merkez Bankası büyüme beklentisini düşürdü

29.10.2020 - 10:55 | Son Güncelleme :
Japonya Merkez Bankası büyüme beklentisini düşürdü | Ekonomi Haberleri

Japonya Merkez Bankası, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2020 mali yılına ilişkin daralma beklentisini yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e, enflasyon tahminini yüzde eksi 0,5'ten yüzde eksi 0,6'ya çekti.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Banka, 2 trilyon yenlik şirket tahvili ve 3 trilyon yenlik şirket bonosu alımlarına da devam edeceğini, ayrıca Mart 2021 sonuna kadar her biri için 7,5 trilyon yenlik ek alım yapacağını anımsattı.

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BoJ'un kararlarını açıkladığı metinde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz. Banka, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edecektir. Şimdilik banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir."

EKONOMİK AKTİVİTE VE FİYATLARA İLİŞKİN GÖRÜNÜM SON DERECE BELİRSİZ

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Metinde, Japonya ekonomisinin, Kovid-19 etkisinin giderek azalması ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasıyla yükselen bir trend izlemesinin muhtemel olduğu belirtilerek, ancak salgına ilişkin tedbirlerin devam etmesi nedeniyle toparlanma hızının ılımlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

Ekonominin, yurt dışı ekonomilerin istikrarlı bir büyüme patikasına dönmesiyle daha da gelişmeye devam edeceği öngörüsüne yer verilen metinde, "Enflasyon tarafına bakıldığında, temel olarak Kovid-19 önlemleri, petrol fiyatlarındaki değişim ve 'Seyahat Et' kampanyasının etkisiyle Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki yıllık değişimin şu an için negatif olması muhtemel. Bundan sonrası için ise fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskının, ekonomik iyileşmeyle birlikte kademeli olarak azalacağı ve ham petrol fiyatlarındaki düşüş gibi faktörlerin etkisinin ortadan kalkacağı öngörüsüyle olumluya dönerek ardından kademeli olarak artması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Metinde, ekonomik aktivite ve fiyatlara ilişkin görünümün son derece belirsiz ve risklerin aşağı yönlü olduğuna vurgu yapılarak, tahminlerin Kovid-19 salgınının yurt içi ve yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkisinin büyüklüğüne göre değişebileceğine işaret edildi.

BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Metne göre, banka enflasyon beklentisini 2020 mali yılı için yüzde eksi 0,4 ila yüzde eksi 0,6 aralığından, yüzde eksi 0,5 ila yüzde eksi 0,7 aralığına revize etti. Böylece enflasyon orta noktası beklentisi bu yıl için yüzde eksi 0,5'ten yüzde eksi 0,6'ya çekilmiş oldu.

Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise daha önce 2020 için yüzde eksi 0,5 ila yüzde eksi 0,7 aralığında bulunan enflasyon beklentisi yüzde eksi 0,6 ila yüzde eksi 0,8 olarak güncellendi.

Banka, 2020 mali yılı için reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisini yüzde eksi 4,5 ila yüzde eksi 5,7 aralığından, yüzde eksi 5,3 ila yüzde eksi 5,6 aralığına güncelledi. Böylece bu yıl için Japonya ekonomisine ilişkin daralma öngörüsü yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e yükseltildi.

Japonya ekonomisi için daha önce yüzde 3-4 olarak duyurulan 2021 büyüme beklentisi de yüzde 3-3,8 bandına revize edildi.


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