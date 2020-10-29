Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 29 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.30 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.75 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.25 TL seviyesinde hareket ederken; yurt içi piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatil olduğu yeni güne yükselişle başladı. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün Asya piyasalarında en düşük 8.2241 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3153 TL seviyesini görürken; saat 11.10 itibarıyla 8.3048 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.7811 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.7540 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.8073 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.06 oranında yükselişle 93.46 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1728 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.48 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda gündeme gelen sıkı tedbirlerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin de risk algısını artırdığını söyledi.

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt içinde piyasaların kapalı olduğunu anımsatan analistler, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Etiketler