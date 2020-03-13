Japonya Merkez Bankası bono ve tahvil alımını artırabilir | Ekonomi Haberleri

Japonya Merkez Bankası, önümüzdeki hafta şirket bono ve tahvil alımını artırabilir.

Piyasalar, Corona virüsün ekonomiye yansımalarının artması endişeleriyle gerginlik işaretleri gösterirken, Japonya Merkez Bankası (BOJ) önümüzdeki hafta kısa ve uzun vadeli şirket bono ve tahvil alımlarını artırabilir.

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BOJ yaklaşık 2.2 trilyon yen (28 milyar dolar) şirket bonusu ve 3.2 trilyon yen şirket tahvili bulunduruyor. BOJ artık mevcut varlıkların dengesini korumak için bu varlıkları satın alma sözü veriyor.

Konunun hassasiyeti nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen kaynakların verdiği bilgiye göre, BOJ gelecek haftaki para politikası toplantısında şirketlerin alım fonunda sıkıntı yaşamaması için alımları hızlandırma ve varlık dengesini artırma sözü verebilir.

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