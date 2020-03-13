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Almanya'da şirket iflasları azaldı

13.03.2020 - 15:42
Almanya'da şirket iflasları azaldı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da, geçen yıl düşük ekonomik büyümeye rağmen iflas başvurusu yapan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede geçen yıl 18 bin 749 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2018'e göre 2,9 düşüş kaydetti. Destatis, 1999'da iflas yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana, iflas talebinde bulunan şirket sayısının geçen yıl en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi. Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, geçen yıl 26,8 milyar Euro oldu. Söz konusu tutar, 2018’de 21 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

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Destatis, şirket iflas sayısındaki azalmaya rağmen alacaklardaki bu artışın, geçen yıl Thomas Cook ve Gerry Weber gibi ekonomik olarak daha büyük şirketlerin iflas başvurusu yapmasından kaynaklandığını vurguladı.

Kurumsal iflaslar dışında 62 bin 632 borçlu da geçen yıl iflas başvurusunda bulundu. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 7,3 azaldı.

Almanya ekonomisi geçen yıl yüzde 0,6 büyüme göstermişti.


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