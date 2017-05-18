Japonya büyüme rakamlarını açıkladı

Japonya ekonomisi 2017 ilk çeyrekte 2016 ilk çeyrekten bu yana görülen en hızlı büyümeyi yaşadı.

Son 5 çeyrektir büyüyen Japon ekonomisinde GSYH Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 arttı. Ekonomistler, ilk çeyrekte büyümenin yüzde 1,7-1,8 olacağını tahmin ediyorlardı.

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Revize verilerle 2016 4. çeyrek büyüme oranı yüzde 1,4 oldu. 2017 ilk çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,5 arttı. Ekonomistler yüzde 0,4 artış bekliyorlardı.

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