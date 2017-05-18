Eski Başkan Bernanke: Bu beni şaşırttı

Bernanke, "Piyasanın siyasi riske ilgisizliği beni şaşırttı" dedi.

Fed eski Başkanı Ben Bernanke, piyasaların büyük siyasi risklere ne kadar az tepki gösterdiklerini görmenin kendisinin şaşırttığını söyledi. Bernanke ayrıca, Trump yönetiminin daha hızlı büyümeyi ateşme yönünde verdiği sözleri yerine getirebilme kabiliyeti konusunda kuşkuları olduğunu vurguladı.

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Bernanke, Las Vegas'ta katıldığı konferansta, "Piyasaların son dakikaya kadar siyasi risk konusunda çok bıkkın olmaları beni şaşırttı" ifadelerini kullanan Bernanke, bununla birlikte Fed'in ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiği ortamda faiz oranlarını artırma hedefini korumasını beklediğini de belirtti.

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