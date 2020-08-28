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Japonya Başbakanı görevi bırakmaya hazırlanıyor

28.08.2020 - 08:39
Japonya Başbakanı görevi bırakmaya hazırlanıyor | Ekonomi Haberleri

Japonya devlet televizyonunun haberine göre; Japonya Başbakanı Abe görevi bırakmaya hazırlanıyor.

Japonya devlet televizyonu NHK'de yer alan haberde, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık durumunun bozulması nedeniyle görevini bırakmayı düşündüğü ifade edildi.

İki kez üst üste hastaneye gitmesinin ardından Abe'nin sağlık durumu ve görevini bırakıp bırakmayacağı ile ilgili spekülasyonlar artmıştı. Abe uzun bir süredir ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ediyor.


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