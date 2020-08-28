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Yıldız Holding sendikasyon kredisine erken ödeme yaptı

28.08.2020 - 08:33
Yıldız Holding sendikasyon kredisine erken ödeme yaptı | Ekonomi Haberleri

Yıldız Holding yurtdışı gelirleriyle sendikasyon kredisine 600 milyon dolar erken ödeme yaptı, vadesini 2030'a uzattı.

Yıldız Holding bankalardan aldığı sendikasyon kredisi için yurtdışından elde ettiği gelirler ile 600 milyon dolar ödeme yaptı ve kredinin vadesini 2030 yılına uzattı. Şirketin konu hakkında dün akşam bülten yayımladı ve iştirak şirketleri KAP'a açıklama yaptı.

Bültende, Yıldız Holding'in yurtdışında elde ettiği gelirlerle bankalara kısa süre önce 600 milyon dolar ödeme yaptığı ifade edilerek, "Böylece Yıldız Holding 2018 yılından bu yana tüm alacaklı bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar ödeme yaparak yükümlülüklerini eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdi" denildi.


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