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İtalyan kabinesinden reform paketine onay

07.07.2020 - 16:06
İtalyan kabinesinden reform paketine onay | Ekonomi Haberleri

İtalyan hükümeti, uzun zamandır Euro Bölgesinin üçüncü büyük ekonomisindeki büyümeyi kısmakla suçlanan karmaşık bürokrasiyi azaltma amaçlı reform paketini salı günü onayladı.

Haftalarca süren müzakerelerden sonra onaylanan "basitleştirme kararnamesi", Başbakan Giuseppe Conte tarafından koronavirüs nedeniyle çöken bir ekonominin yeniden başlamasına yardımcı olmak adına "tüm reformların anası" olarak lanse edildi.

Yasanın geçici hali gece geç saatlerde yapılan kabine toplantısında, bazı ayrıntıları sonra ele alınacak şekilde onaylandı.

Reuters tarafından görülen taslağa göre 174 sayfa uzunluğundaki yasa, kamu ihaleleri, dijitalleşme, şirket sermaye artışlarına ilişkin kurallar ve kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu gibi birçok alanı kapsıyor.

Önceki İtalyan hükümetleri tarafından bürokrasiyi azaltmak için birçok girişimde bulunuldu. 2010 yılında bürokrasinin azaltılmasından sorumlu eski bakan Roberto Calderoli, mevzuattan kaldırdığı 375,000 sayfa düzenlemeyi yakarak kutlamıştı.

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Ancak İtalyanlar ve şirketler gündelik hayatlarında pek sadeleşme görmüyorlar. Dünya Bankası'nın iş kurma, vergi ödeme ve sözleşmeleri uygulama gibi konularda bürokratik engelleri göz önünde bulundurarak yürüttüğü 2020 İş Yapma Kolaylığı anketinde İtalya, birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kalarak 58. sırada yer aldı.

Yasa kamu kuruluşlarının dolambaçlı kamu ihale sürecini kullanmadan küçük ölçekli ihaleleri düzenlemesine olanak verecek. Prosedürleri 5.2 milyon euroya kadarki ihalelerde basitleştirilecek. Değişiklikler başlangıç için yalnızca önümüzdeki 12 ay geçerli olacak.

Ayrıca, görevi kötüye kullanma tanımını da daraltılarak, kamu görevlilerinin İtalya'da beyaz yakalılar tarafından en sık işlenen suçlardan biri hakkında soruşturmayı zorlaştırıyor.

Yetkililer bazen daha sonra yasaya aykırı olabilecek kontratları imzalayarak soruşturmayı riske atmak yerine projeleri engelliyorlar.

Conte bu ay milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Sözde imza korkusunun üstesinden gelmek istiyoruz" dedi. Bu reformlar, ülkedeki yerleşik düzene karşı olan 5 Yıldız Hareketi'in yolsuzluktan yana olabileceklerinden endişe etmesiyle sürtüşmeye yol açtı.

Taslakta İtalya'nın dijitalleşmesini geliştirme amacı güden kararname, yeni hızlı genişbant ağlarının kullanıma sunulması prosedürlerini kolaylaştırırken ve belediyelerin 5G mobil altyapısının kurulmasına karşı çıkma yetkilerini sınırlıyor.

Şirketlerin sermaye artışına gitmek için hissedarların üçte ikisinden onay almaları zorunluluğu da bu yılın sonuna kadar kaldırılacak.


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