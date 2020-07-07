‹ Önceki Haber Hazine 5.5 milyar lira borçlandı Hazine 5.5 milyar lira borçlandı Sonraki Haber › İtalyan kabinesinden reform paketine onay İtalyan kabinesinden reform paketine onay

İngiltere'den ekonominin canlanması için ek yatırım

07.07.2020 - 15:55
İngiltere'den ekonominin canlanması için ek yatırım | Ekonomi Haberleri

İngiliz hükümeti, kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi için 1,57 milyar sterlin, evlerin enerji yalıtımlarının yapılması için ise 2 milyar sterlin yatırım yapılacağını duyurdu.

İngiliz Hazinesi'nden yapılan açıklamada, İngiltere’deki müze, galeri, tiyatro, bağımsız sinema ve canlı müzik mekanlarının desteklenmesi için toplam 1,57 milyar sterlinlik kaynak ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen binlerce sanat ve kültür organizasyonunun finansal olarak destekleneceği belirtilirken, 2 milyar sterlinlik hükümet desteğinin bu zamana kültür alanında tek seferde yapılmış en büyük yatırım olduğu belirtildi.

Ülkede salgın nedeniyle eğlence ve rekreasyon alanlarında çalışan yaklaşık 350 bin kişinin ücretli izin programından yararlandığına da vurgu yapıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, “İkonik tiyatrolar ve müzikallerden, dünya klasmanındaki galerilerimizdeki büyüleyici gösterilere ve bodrum katındaki konserlere kadar, kültür endüstrisi bu ülkenin atan kalbidir.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz hükümetinin ekonominin yeniden canlandırılması yönündeki bir diğer adımı ise ev sahiplerinin ısı yalıtımlarını yaptırması için hibe verilmesi yönündeki karar oldu.

Hazinenin açıklamasına göre İngiliz hükümeti ev sahiplerine enerji tasarrufu alanında kullanılmak üzere hane başına 5 bin ile 10 bin sterlin arasında hibe verecek. Açıklamada hibe projesinin toplam hacminin yaklaşık 2 milyar sterlin olacağı ve yaklaşık 100 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı belirtildi.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmayı kaydetti.

İngiltere’de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor. Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.069 Değişim: 0,49% Hacim : 26.551 Mio.TL Son veri saati : 16:42
Düşük 117.075 07.07.2020 Yüksek 119.512
Açılış: 118.792
6,8658 Değişim: 0,08%
Düşük 6,8524 07.07.2020 Yüksek 6,8689
Açılış: 6,8602
7,7592 Değişim: -0,09%
Düşük 7,7340 07.07.2020 Yüksek 7,7844
Açılış: 7,7664
394,12 Değişim: 0,10%
Düşük 391,61 07.07.2020 Yüksek 394,39
Açılış: 393,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.