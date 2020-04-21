İtalya'dan 'gevşeme' adımı | Ekonomi Haberleri

Başbakan Conte, "İtalya koronavirüs tecrit uygulamalarını 4 Mayıs'tan itibaren gevşetecek" açıklamasında bulundu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte İtalya'nın koronavirüs tecrit uygulamalarını gevşetme planını 4 Mayıs'tan itibaren uygulayacağını, planın bu hafta içinde kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Conte Facebook gönderisinde, "Keşke şunu söyleyebilseydim: her şeyi tekrar açalım. Hemen yarın başlıyoruz... Ama böyle bir karar sorumsuz olacak. Bulaşma eğrisini kontrolsüz bir şekilde artıracak ve şimdiye kadarki tüm çabaları geçersiz kılacak" dedi.

##$HABER_1461553$##

Conte ayrıca "Ancak bölgesel özellikleri dikkate alan bir ulusal (yeniden açılma) planı temelinde hareket etmeliyiz" dedi.

Etiketler