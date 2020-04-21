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İtalya'dan 'gevşeme' adımı

21.04.2020 - 11:19
İtalya'dan 'gevşeme' adımı | Ekonomi Haberleri

Başbakan Conte, "İtalya koronavirüs tecrit uygulamalarını 4 Mayıs'tan itibaren gevşetecek" açıklamasında bulundu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte İtalya'nın koronavirüs tecrit uygulamalarını gevşetme planını 4 Mayıs'tan itibaren uygulayacağını, planın bu hafta içinde kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Conte Facebook gönderisinde, "Keşke şunu söyleyebilseydim: her şeyi tekrar açalım. Hemen yarın başlıyoruz... Ama böyle bir karar sorumsuz olacak. Bulaşma eğrisini kontrolsüz bir şekilde artıracak ve şimdiye kadarki tüm çabaları geçersiz kılacak" dedi.

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Conte ayrıca "Ancak bölgesel özellikleri dikkate alan bir ulusal (yeniden açılma) planı temelinde hareket etmeliyiz" dedi.

 


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