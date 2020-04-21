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Küresel otomobil üretimi ile ilgili korkutan tahmin

21.04.2020 - 11:06
Küresel otomobil üretimi ile ilgili korkutan tahmin | Ekonomi Haberleri

Otomotiv sektörüne yönelik analiz ve tahminler yapan LMC Automotive'den yapılan açıklamaya göre küresel otomobil üretimi 2020'de yaklaşık 20 milyon düşüş kaydedebilir.

LMC Automotive küresel otomobil üretiminin Covid-19 salgını ve bunu izleyen resesyonun bir sonucu olarak 2020'de yüzde 20'den fazla düşüşle 71 milyona gerilemesinin beklendiğini açıkladı.

Bu öngörülerin daha da düşebileceği uyarısı yapan LMC Automotiv'e göre bu yılın başlarında beklenenden çok daha büyük olan bu düşüş, başlıca bölgelerin ne kadar çabuk toparlandığına bağlı olarak 2020'de küresel otomobil üreticilerine 19 milyon otomobil üretim kaybına mal olacak.

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LMC'nin açıklamasına göre çoğu otomobil üretiminin Nisan ayında kapalı kaldığı Kuzey Amerika'da otomobil üreticileri birçok yeni aracın tanıtımını veya planlanan üretim artışlarını ertelemek zorunda kaldı. Bunlar arasında Tesla Model Y, Ford Mustang Mach E ve Fiat Chrysler'in yeniden tasarlanmış versiyonlar Jeep Grand Cherokee ve General Motors tam boyutlu spor arazi araçları da yer alıyor.

Salgın sonrası toparlanmanın önümüzdeki aylarda "hızlı olması" beklenirken, LMC otomobil satışlarının Nisan ayında Kuzey Amerika ve Avrupa'da dibe vurmasını beklediğini belirtti.


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