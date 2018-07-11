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İtalya Başbakan Yardımcısı: 'B planı' düşünmüyoruz

11.07.2018 - 14:46
İtalya Başbakan Yardımcısı: 'B planı' düşünmüyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı Maio, euro bölgesinden çıkış için bir "B planı" düşünmediklerini söyledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, düzen karşıtı 5-Yıldız Hareketi ve sağcı Kuzey Birliği partilerinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin, Avrupa Birliği'nin mali politikalarını değiştirmek için çaba göstereceklerini söyledi. Bunun amacı, İtalya'nın daha fazla yatırım yapmasına ve hükümetin vergi indirimleri ile sosyal yardım projeleri öngören ekonomik programını gerçekleştirmesine imkan sağlamak.

Reuters'in haberine göre; Avrupa İşleri Bakanı Paolo Savona'nın, euronun ayakta kalması konusunda İtalya'nın "her duruma karşı hazırlıklı olması gerektiği" yolundaki sözleri hakkında görüşü sorulan Di Maio şöyle konuştu:

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"Biz bir B planı düşünmüyoruz ve hükümet de böyle bir plan hazırlığı yapmıyor"

Kabinede aynı zamanda istihdam ve sanayi bakanı olan Di Maio, Savona'nın, döviz politikası dahil olmak üzere bazı alanlarda Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) daha geniş yetkiler tanınması görüşüne katıldığını söyledi.

"ECB'nin tüzüğünü değiştirerek gerçek bir merkez bankası gibi hareket etmesini sağlamalıyız."


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