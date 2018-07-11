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Avrupa Merkez Bankası ne zaman faiz artırır?

11.07.2018 - 13:08
Avrupa Merkez Bankası ne zaman faiz artırır?

Galhau, "Avrupa Merkez Bankası ilk faiz artırımı en erken 2019 yazı boyunca olabilir" şeklinde değerlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika yapıcılarından François Villeroy de Galhau, enflasyon koşullarının bir hamle gerektirmesi durumunda ilk faiz artışının en erken 2019 yazı içinde herhangi bir zamanda yapılabileceğini söyledi.

Villeroy Paris'te bir finansal konferansta yaptığı açıklamada, "Net varlık alımlarının Aralık ayında sona ermesi bekleniyor; ilk faiz artışı enflasyonun görünümüne bağlı olarak en erken 2019 yazı içinde yapılabilir" dedi.

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Reuters'in haberine göre: Ancak ECB, Haziran ayındaki açıklamasında faiz oranlarında en azından 2019 yazı "boyunca" değişiklik beklenmediğini söylemişti. Bu nedenle yatırımcılar, kararın yaz aylarında mı yoksa daha sonra mı verileceği konusunda emin olamıyorlar.

ECB'nin yönlendirmesine rağmen, finansal piyasalar 2019'un sonuna doğru ilk faiz adımı için hazırlanmış durumda.


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