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İsviçreli devden Milas-Bodrum Havalimanı’na yatırım

02.07.2018 - 16:32
İsviçreli devden Milas-Bodrum Havalimanı’na yatırım

Dünyanın önde gelen iş jeti bakım hizmeti kuruluşu İsviçreli AMAC Aerospace, Milas-Bodrum Havalimanına 15 milyon dolarlık yatırımla bakım merkezi açtı. Özel jet ve yolcu uçaklarına hizmet verecek hangar, Bodrumda ikinci hangarını da açmayı planlıyor.

Toplam 6 bin 600 metre kare büyüklüğe sahip tesis, aynı anda 20 özel jete hizmet verebiliyor. Yaz aylarında ayda ortalama 2 bin uçağın iniş gerçekleştirdiği Milas Bodrum Havalimanında özel uçakların bakımları da yapılmış olacak.

’BODRUM CENNET’

DHA'nın haberine göre; şirketin kurucusu Kadri Muhiddin, Türkçe Bodrum cennet diyerek şunları söyledi:

"Buraya iş adamları özel jetleriyle geliyor. Tatillerini yapıyor. Uçaklar tatil boyunca Milas-Bodrum Havalimanında kalıyor. Kurduğumuz tesiste iş adamları beklerken tüm bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyor."

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Hangarın boş olduğu dönemde de havayolu uçaklarına hizmet verdiğini belirten Muhiddin, "Amacımız 12 ay verimli çalışmak. Türkiye çok stratejik bir yerde. Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Çin pazarına kadar ulaşan geniş bir coğrafyada amacımız özel uçakları, yolcu uçaklarını buraya getirmek" dedi.

İKİNCİ HANGARI AÇACAK

AMAC Aerospace Grup CEOsu Kadri Muhiddin; "Türkiyenin hızlı büyüyen ekonomisi, özel havacılık sektöründe de olumlu gelişmelere neden oldu. Birkaç yıl önce özel mülkiyette 150 özel uçağın bulunduğu Türkiye pazarının kısa sürede 600 uçağa ulaşacağını öngörüyoruz. Bu rakam Almanyanın özel mülkiyetteki uçak sayısına eşit. Türkiye ve Muğlanın uçak bakımında bölgede merkez üs olmasını hedefliyoruz" dedi.

3. HAVALİMANI SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRECEK

3. Havalimanının devreye girmesiyle pazarın daha da hareketleneceğini belirten Muhiddin, "Türkiye sektörümüz için umut ve istikrar vadettiği için bu yatırımı yaptık. İlerleyen yıllarda sektörün çok daha fazla gelişeceğini ön görüyoruz. Bu nedenle de hangar yatırımlarımızın sayısını da artırmayı ve ilerleyen yıllarda kapasitemizi büyütmeyi hedefliyoruz. Özellikle 3. havalimanının da devreye girmesi Türkiye için büyük önem taşıyor. Londra, New York, Moskova ve Paris gibi birçok büyük şehirde birden fazla havalimanı var. Türkiye havacılıkta gelişmeye devam ederken biz de yatırımlarımızla buna destek olacağız" diye konuştu.

4,7 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKET

AMAC Aerospace, 2009da kuruldu. Sekiz yıl önce 300 çalışana ve 500 milyon dolarlık değere sahip şirkette bugün 1500 kişi görev yapıyor. İsviçre ve Türkiyede İstanbul Atatürk ile Milas-Bodrumda hizmet veren şirketin değeri ise 1,7 milyar dolar. Şirket 2012de Türkiyede faaliyetlerine başladı. Halen toplam 60 olan çalışan sayısının önümüzdeki yıl 120ye çıkartılması hedefleniyor.

TEMİZLİKÇİLER EĞİTİMLERİNİ İSVİÇREDE ALIYOR

Teknisyen ve mühendis konusunda önceliklerin Türk vatandaşları olduğunu belirten Yönetim Kurulu Danışmanı Safi Ergin, "Eğitime büyük yatırım yapıyoruz. Şu an 3 kadın temizlik çalışanımız İsviçrede. Baseldeki tesislerde temizlik eğitimi alıyorlar. Bu yatırımlar, Türkiyede havacılığın gelişmesine katkıda bulunacak" diye konuştu.


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