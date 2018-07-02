Zorunlu BES’te sıra KOBİ’lerin ‘K’sına geldi

2017 yılında binden fazla kişiye istihdam sağlayan şirketlerde uygulanması zorunlu hale gelen otomatik BES’te sıra küçük işletmelerde. 10-49 çalışanı bulunun 220 bine yakın küçük işletme, 1 Temmuz itibarıyla sisteme dahil oldu. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ)“K”sını temsil eden bu şirketlerdeki çalışanların sayısı 3 milyonu aşıyor.

Özel sektör ve kamudaki 45 yaş altı çalışanların zorunlu ve otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil edildiği bir uygulama olan Otomatik Katılım, çalışan sayısına göre kademeli olarak hayata geçirilmeye devam ediyor.

İHA'nın haberine göre: 1 Ocak 2017’de binin üzerinde çalışana sahip şirketler için ilk adımı atılan sistem, 2018 yılıyla birlikte 50-99 arası çalışanı bulunan kurumları kapsama alanına aldı. 1 Temmuz 2018 itibarıyla ise 10-49 kişiye istihdam sağlayan 220 bine yakın küçük işletme ve 3,1 milyon çalışan zorunlu olarak sisteme dahil oldu.

Bulut tabanlı personel yönetim yazılımı Kolay İK, şirket sahiplerinin sıcak gündeminde yer alan BES için geliştirdiği uygulamayla, KOBİ’lerin ‘K’sını temsil eden küçük işletmelerin de hayatını kolaylaştırıyor.

NN Hayat ve Emeklilik iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama, tüm BES işlemlerinin Kolay İK yazılımı üstünden yapılmasını sağlıyor.

Kolay İK kullanıcıları, çalışanları için kolayca BES başvurusu yapabiliyor, süreci takip edebiliyor ve devam etmek istemeyenlerin iptal işlemini gerçekleştirebiliyor. BES’e NN Hayat ve Emeklilik üzerinden dahil olan işletmeler ise Kolay İK’nın bordro uygulamasını 1 yıl boyunca ücretsiz olarak kullanma olanağına sahip oluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur, “Türkiye’deki toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini ve istihdamın yaklaşık dörtte üçünü temsil eden KOBİ’ler, ekonomimizin can damarını oluşturuyor.

Türkiye’de geliştirilen bir yazılım olan Kolay İK’nın da ana hedefi, insan kaynakları ve personel yönetimi alanında KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmak.

Daha az bütçelerle daha çok işi yönetmek zorunda olan küçük işletmeler, Kolay İK aracılığıyla, BES’te hem zaman hem de fiyat maliyetini en aza indirebiliyor. 39 çalışanı bulunan Kolay İK da 1 Temmuz itibarıyla BES’e kendi yazılımı üzerinden katıldı” dedi.

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