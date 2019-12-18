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İsviçre Merkez Bankası'ndan 'faiz' açıklaması

18.12.2019 - 12:30
İsviçre Merkez Bankası'ndan 'faiz' açıklaması | Ekonomi Haberleri

İsviçre Merkez Bankası Başkanı Jordan, "İsviçre Merkez Bankası faizleri daha da düşürebilir ancak şu anda gerekli değil" değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Thomas Jordan, zaten ekside olan faizlerin daha da düşürülmesinin mümkün olduğunu ancak şu anda böyle bir adıma gerek olmadığını söyledi.

Jordan İsviçre'deki Blick gazetesiyle yaptığı söyleşide, SNB'nin dünyanın en düşük faizlerinden biri olan eksi yüzde 0.75 faizin daha da düşürülüp düşürülmeyeceğini sorusu üzerine "Buna olasılık dışı diyemeyiz" dedi.

Jordan "Ancak çok hassas bir maliyet-fayda analizi yapıyoruz ve eğer fayda sağlamayacaksa, sırf indirmiş olmak için faiz oranlarını düşürmeyiz. Ancak, şu anda faizlerin daha fazla düşürülmesi gerekli değil" dedi.

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Faizlerin ekside olması, İsviçre'de giderek daha tartışmalı hale geldi. Bankalar, eksi faizlerin tasarruf sahiplerini cezalandırdıklarını ve varlık fiyatlarında balon oluşması riski taşıdığını söylüyor.

UBS, Credit Suisse ve Julius Baer dahil olmak üzere birçok İsviçre bankası, eksi faizlerin maliyetini zengin müşterilere yansıtıyor. İsviçre Bankacılar Birliği de eksi faizleri ülkenin emeklilik sistemine zarar verdiği gerekçesiyle eleştiriyor.

SNB geçen hafta faizleri yaklaşık beş yıldır bulunduğu eksi yüzde 0.75'te sabit tuttu ve eksi faizlerin gelecekte devam edeceğine işaret etti.

Jordan, eksi faizlerin ne süre ile devam edeceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, "Bu, her şeyden önce Avrupa'daki başta olmak üzere ekonomik kalkınmaya çok bağlı" dedi.

Jordan İsviçre frankının ülkenin ihracata bağlı ekonomisine zarar verecek şekilde hızlı değerlenmesini engellemek için eksi faizlerin gerekli olduğunu ekledi.


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